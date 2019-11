PRF recupera três carros do mesmo modelo no Paraná

A PRF o(Polícia Rodoviária Federal) recuperou três veículos do mesmo modelo em duas regiões do Paraná, na madrugada desta quarta-feira (13). Em uma das ocorrências, dois veículos estavam carregados com cerca de 40 mil carteiras de cigarros contrabandeados.

No início da madrugada, em Realeza (PR), na BR-163, agentes da PRF deram ordem de parada a um motorista, de 25 anos, que conduzia uma Veracruz prata. Ele desobedeceu a ordem e fugiu. Foi utilizado o dilacerador de pneus para possibilitar a parada, mas ele continuou a fugir, por cerca de 30 quilômetros.

Durante a fuga, o motorista realizou diversas manobras perigosas, ultrapassagens em locais proibidos, transitou pela contramão, jogou alguns veículos para o acostamento e conseguiu fugir. Mas, durante rondas, localizaram o carro em uma lavoura, já no município de Capitão Leônidas Marques (PR).

Assim que os policias adentraram a lavoura, o motorista deu partida no veículo e investiu contra a viatura policial, sendo necessário efetuar disparos de arma de fogo para impedir a investida. Neste momento, o motorista tentou fugir novamente a pé, mas foi detido pela equipe.

Durante a vistoria, os agentes verificaram que o carro havia sido roubado em Porto Alegre (RS), há menos de uma semana.

Diante dos fatos, o motorista foi conduzido para a Polícia Civil em Capitão Leônidas Marques para o registro dos crimes de tentativa de homicídio, receptação do veículo roubado, desobediência e direção perigosa.

Cerca de uma hora depois, em Francisco Alves (PR), agentes da PRF, em conjunto com a Polícia Federal (PF), tentaram abordar um comboio de veículos na BR-272, mas devido a alta velocidade não obedeceram às ordens. Após perseguição, os agentes abordaram dois Veracruz, uma branca e outra preta. Os motoristas conseguiram fugir.

No interior dos veículos, os agentes encontraram e apreenderam cerca de 80 mil carteiras de cigarros contrabandeados, avaliados em cerca de R$ 400 mil. Ainda, encontraram rádios comunicadores instalados nos carros.

Os carros e os cigarros foram encaminhados para a Polícia Federal em Guaíra (PR), para o registro do crime de contrabando. Os carros não eram roubados, mas possuíam diversas restrições judiciais, as quais impediam a circulação.

A apreensão faz parte da Operação Hórus, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo da operação, que reúne diversos órgãos de segurança pública, é impedir a entrada de drogas, cigarros, armas e munições pelas fronteiras do país.

Estes três modelos de veículos apreendidos nas duas situações, por possuírem uma motorização potente (3.6 V6) e um amplo espaço interno, são alvos de ladrões de carros, que os comercializam para traficantes e contrabandistas para escoarem diversos ilícitos, como drogas e cigarros contrabandeados. Além disso, veículos que possuem restrições judiciais, é comum que os proprietários se desfaçam dos bens por um preço bem abaixo do valor médio, o que atrai diversos contrabandistas, tendo em vista que a criminalidade busca ludibriar fiscalizações policiais. Quando são flagrados, não respondem também por receptação, como é o caso de veículos roubados.