PRF recupera no Paraná mais de 7 toneladas de agrotóxicos roubados em SC

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou em Campo Mourão (PR) cerca de 7.700 quilos de agrotóxicos que haviam sido roubados em Pouso Redondo (SC).

A carga ilícita estava em um caminhão, abordado pela equipe da PRF na tarde de ontem (11), na BR-369.

Durante a abordagem, os policiais rodoviários federais desconfiaram do motorista, e decidiram fazer uma consulta com o fabricante de parte dos agrotóxicos transportados.

A partir do número do lote do produto, a PRF descobriu que se tratava de itens roubados.

Entre os produtos apreendidos estão inseticidas e fungicidas, utilizados em plantações de soja, por exemplo. O valor de mercado de apenas um dos lotes apreendidos ultrapassa R$ 360 mil.

O caminhão teria saído de Cotia (SP) com destino a uma empresa de Cascavel (PR), que já foi alvo de uma operação recente da Polícia Civil e cujo proprietário chegou a ser preso.

Os dois homens que ocupavam a cabine do caminhão foram presos em flagrante pelo crime de receptação.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil em Campo Mourão.