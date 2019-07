PRF prende três homens com 91 quilos de maconha em Cascavel

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na madrugada desta segunda-feira (8), em Cascavel, três homens com cerca de 91 quilos de maconha em malas de viagem. A droga saiu de São Miguel do Iguaçu (PR) e seria levada para Joinville (SC). O trio foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Por volta da meia noite e meia desta segunda-feira, durante ações de combate ao crime em Cascavel, uma equipe da PRF abordou um ônibus que saiu de São Miguel do Iguaçu (PR) com destino a Joinville (PR). Ao verificarem o compartimento de bagagens, os agentes da PRF encontraram quatro malas carregadas de maconha.

As malas pertenciam à três passageiros do ônibus que foram identificados e presos flagrante por tráfico de drogas. Um dos homens levava ainda, dentro da cabine do ônibus, mais uma mochila carregada da droga.

Ocorrência encaminhada para a Polícia Civil em Cascavel.