PRF Prende quatro suspeitos de assalto em Santa Tereza do Oeste

A equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal), prendeu quatro homens suspeitos de assalto e adulteração da placa do carro, a ação ocorreu por volta das 1h30 da manhã desta terça-feira (26), na BR-277 em Santa Tereza do Oeste.

O motorista do carro desobedeceu a ordem de parada emitida pelo agente da PRF, empreendendo fuga, mas foi alcançado pelos policiais cerca de 1 km a frente. No momento em que o veículo parou, um de seus ocupantes fugiu a pé.

Por motivos de segurança, a equipe optou por não perseguir o suspeito e direcionou a abordagem aos outros quatro indivíduos que estavam no veículo. Iniciou-se a revista pessoal nos abordados, todos utilizavam vestes com capuz e boné e relataram estórias divergentes sobre o motivo da viagem.

No interior do veículo foram encontradas duas máscaras do tipo balaclava, que levantou a suspeita de assalto. Verificou-se que a placa do veículo não correspondia ao seu modelo e que todos os ocupantes tinham passagem na polícia por roubo e receptação.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência.

Todos os envolvidos foram encaminhados a Polícia Civil de Cascavel para identificação e demais esclarecimentos.

Além disso, foram apreendidos quatro aparelhos celulares, para entrega na polícia judiciária, que estavam na posse dos indivíduos.