PRF prende jovens transportando cocaína em Céu Azul

Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em serviço no km 642 da BR-277, Unidade Operacional de Céu Azul/PR, abordou na noite desse sábado (27), um veículo I/BMW 120I, o qual ostentava placas de Foz do Iguaçu/PR e estava com quatro jovens.

Durante a abordagem policial, após breve entrevista com o condutor e os passageiros do veículo, os policiais decidiram realizar uma fiscalização minuciosa.

Durante os procedimentos os PRFs lograram êxito em localizar presa as costas de um dos passageiros do veículo, por meio de fitas adesivas, dois tabletes de substância análoga à cocaína totalizando 2 kg.

Indagado sobre o entorpecente o passageiro informou que comprou a mesma em Foz do Iguaçu/PR e levaria até Curitiba/PR.

Mediante situação de flagrante, foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram encaminhados, junto com a substância entorpecente e veículo à polícia civil de Matelândia para providências cabíveis.