PRF prende jovem e recupera veículo na Aduana Brasil/ Paraguai

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um jovem e recuperou uma caminhonete furtada em Foz do Iguaçu nesta terça-feira (14).

A equipe da PRF recebeu uma ligação COPOM da Polícia Miltar de Foz do Iguaçu-PR por volta das 12h30, informando que uma caminhonete marca Toyota, modelo Hilux de cor prata, havia sido furtada há poucos instantes nesta cidade.

A equipe, então, ficou atenta à fila de veículos que se forma para atravessar a fronteira com destino ao Paraguai e por volta das 13h30 avistou um veículo que apresentava as mesmas características e, ao se confirmar que se tratava do veículo em questão, abordou-o e deu voz de prisão ao seu condutor, um jovem paraguaio.

O proprietário compareceu a esta Unidade Operacional e confirmou a autoria do indivíduo no furto. Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Furto de veículo.