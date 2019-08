PRF prende homem com 85 quilos de maconha em carro roubado no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 85 quilos de maconha na tarde desta domingo (18) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná.

Um carro que havia sido roubado no último dia 9 em Curitiba foi recuperado e um homem, preso em flagrante.

Por volta de 13h30, uma equipe da PRF deu ordem de parada ao motorista, que transitava pela BR-277.

Após cerca de três quilômetros de fuga, o homem perdeu o controle do veículo, entrou em uma propriedade particular e bateu contra um muro. Os airbags do carro, um Peugeot 208, foram acionados.

O homem ainda tentou fugiu a pé, passando por diversas outras propriedades e se escondendo em uma área de mata. Mas os policiais rodoviários federais o encontraram.

A droga estava no porta-malas do carro, que tinha placas clonadas. Preso pelos crimes de tráfico de drogas, receptação de carro roubado e resistência, o homem recebeu atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia.

Com dores nas costelas, ele foi submetido a um exame de raio-x, na Unidade de Pronto Atendimento de Santa Terezinha de Itaipu, onde segue preso, sob custódia policial.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil em Santa Terezinha de Itaipu.