PRF prende casal transportando maconha

No início da madrugada desta segunda-feira (07), por volta das 2h, a equipe da PRF em serviço no km 714 da BR 277, Unidade Operacional de Santa Terezinha de Itaipu/PR, abordou um veículo NISSAN/Versa, placas de Colombo/PR.

O veículo era ocupado por um motorista de 32 anos e uma passageira de 28 anos.

Durante a fiscalização ao veículo foram encontrados no interior do bagageiro alguns fardos com vários tabletes de substância análoga a maconha, que após pesagem totalizou 134 (cento e trinta e quatro) Kg.

Diante dos fatos veículo, detidos e droga foram encaminhados à Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu para os procedimentos cabíveis.