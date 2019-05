PRF prende casal e recupera veículo em Céu Azul

Um casal foi preso e um veículo com registro de roubo foi recuperado após abordagem policial no Posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Céu Azul na tarde dessa quinta-feira (23).

De acordo com os policiais por volta das 15:20h no km 642 da BR 277, Unidade Operacional de Céu Azul, foi abordado o veículo Chevrolet/Prisma 1.4at LT, cor prata.

Durante a fiscalização foi constatado, através de consulta ao número do motor, que o veículo é objeto de roubo, ocorrido na cidade de Belford Roxo-RJ, na data de 05/07/2018.

Segundo os envolvidos, teriam adquirido o automóvel através de um site da internet.

O veículo e envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Matelândia/PR para os procedimentos cabíveis.

Enquadramento(s): receptação