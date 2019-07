PRF prende casal com 164 celulares escondidos em carro no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 164 telefones celulares na noite de ontem (25) em Catanduvas, na região oeste do Paraná.

Avaliada em cerca de R$ 200 mil, a carga importada ilegalmente do Paraguai estava escondida dentro do painel de um Volskwagen Beetle.

Por volta das 19h40, os agentes da PRF abordaram o veículo, na BR-277. O carro era ocupado por um casal e dois filhos –uma adolescente de 15 anos e um menino de nove anos.

Durante a fiscalização, os policiais rodoviários federais descobriram um compartimento oculto no painel, cuja tampa era aberta através de um cabo de aço afixado ao lado do pedal do acelerador. Nas laterais do veículo também havia outros dois compartimentos com celulares escondidos.

À equipe da PRF, o casal revelou que pretendia transportar a carga ilícita para São Paulo (SP).

O homem, de 46 anos de idade, e a mulher, de 43 anos, foram presos em flagrante pelo crime de descaminho (importar produtos sem o pagamentos dos respectivos impostos).

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel. O crime de descaminho tem pena prevista de um a quatro anos de prisão.

Reportagem: Agência PRF