PRF prende assaltante envolvido em sequestro em Toledo

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu em flagrante na manhã desta quarta-feira (26) em Mercedes, na região oeste do Paraná, um homem que dirigia um caminhão-guincho roubado minutos antes em Toledo (PR). Abordado na BR-163, o homem preso, de 33 anos, portava uma faca.

Morador de Cascavel, ele participou do roubo e sequestro do motorista do guincho, que havia recebido uma falsa chamada para um serviço de reboque, nas proximidades de um posto de combustíveis.

Após chegar ao local combinado e receber voz de assalto, a vítima, de 49 anos de idade, foi levada por três homens armados até uma plantação de milho.

Lá, os bandidos amarraram a vítima, que, de joelhos, sofreu uma série de ameaças, com o cano de uma arma encostado na sua cabeça. O gatilho chegou a ser acionado, mas não houve disparo.

Os policiais rodoviários federais encontraram a vítima do crime com escoriações pelo corpo e abalada emocionalmente. Descalço e com as mãos amarradas com cadarços, ele ficou com uma camiseta em torno de sua cabeça enquanto esteve em poder do grupo criminoso.

O preso disse que levaria o guincho inicialmente para Mundo Novo (MS).

A PRF registrou a ocorrência na delegacia da Polícia Civil em Marechal Cândido Rondon.