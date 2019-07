PRF preende motorista e uma carreta com aproximadamente 45 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Guaíra-PR

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, neste domingo (21), na BR 163, KM 350, em Guaíra (PR) aproximadamente 45 mil pacotes de cigarros contrabandeados.

A carga era transportada em um caminhão trator com placas de Guaíra/PR, e o semirreboque com placa de Assis Chateaubiand/PR, sendo que o condutor desobedeceu a ordem de parada e abandonou o veículo ainda em movimento no perímetro urbano de Guaíra/PR.

A carreta desgovernada tombou parcialmente e ninguém ficou ferido.

O trânsito ficou congestionado no local por aproximadamente duas horas até a remoção veículos relacionados.

Após breve fuga a pé a equipe policial realizou a prisão do condutor.

O motorista de 34 anos afirmou que pegou a carga ilícita em Mundo Novo/MS e levaria até a cidade de São Paulo/SP.

O motorista foi preso em flagrante por contrabando e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra; os veículos e a carga de cigarro foram entregues na Receita Federal de Guaíra para contagem oficial e os demais procedimentos legais cabíveis.