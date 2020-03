PRF monitora fronteira com a Argentina e Paraguai

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está monitorando em tempo real a situação nas fronteiras da Argentina (Ponte Tancredo Neves) e do Paraguai (Ponte Internacional da Amizade), quanto às restrições do trânsito de veículos e pessoas, em decorrência do Coronavírus.

Pessoas estrangeiras (brasileiros e de outras nacionalidades) não residentes dos países, ou sem vínculo de emprego, não poderão ingressar nos territórios vizinhos.

A única exceção seria para os condutores transportando cargas, de modo a possibilitar o abastecimento local.

A entrada permitida não vale para quem estiver acompanhando os condutores de veículos de cargas.

Por sua vez, os estrangeiros (brasileiros e de outras nacionalidades) podem sair do Paraguai e da Argentina.

DutyFree (Porto Iguaçu/Argentina) está fechado.

Restrições de circulação de pessoas (Cidade do Leste/Paraguai): das 20h às 04h.

As medidas valem por 15 dias, com o início da contagem no dia 16/03/2020.‎