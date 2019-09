PRF intercepta ônibus com dez imigrantes senegaleses em situação ilegal no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um ônibus que transportava dez imigrantes de nacionalidade senegalesa sem passaporte no final da tarde de ontem (26) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná.

A abordagem ocorreu por volta das 17h30, na BR-277. O ônibus fazia a linha entre Foz do Iguaçu (PR) e São Paulo (SP).

O grupo de dez imigrantes ingressou de forma clandestina no país pela fronteira com o Paraguai sob orientação de um homem, também senegalês, que vive em situação regular como estrangeiro no Brasil.

A chegada do grupo ao continente americano teria ocorrido através do Porto de Antofagasta, no Chile. Os dez imigrantes estavam a caminho da capital paulista.

Diante dos indícios de tráfico internacional de pessoas, a equipe da PRF encaminhou a ocorrência para a unidade da Polícia Federal (PF) na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu. A PF investigará o caso.