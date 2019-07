PRF Intercepta em Ubiratã quarteto acusado de furto dos equipamentos do HU de Londrina

Na tarde desta quinta-feira, (18), no km 446 da BR-369, defronte a Unidade Operacional da PRF em Ubiratã, agentes da PRF abordaram um veículo Renault Clio, com placas de São Paulo, Capital.

No veículo estavam a condutora, uma brasileira de 38 anos e dois homens e uma mulher de nacionalidade colombiana.

Após investigações de agentes da PRF e também de policiais civis de Londrina, as quatro pessoas seriam os autores do furto dos equipamentos do Hospital Universitário de Londrina.

O crime ocorreu manhã desta quinta-feira (18), por volta das 07h15, quando servidores do HU, do setor de endoscopia, chegaram para o trabalho, e se depararam com a porta arrombada e sentiram a falta de sete equipamentos, entre válvulas e itens endoscópicos, avaliados em quase R$ 1 milhão de reais.

A Unidade atende demandas de urgência e emergência do SUS.

Os presos foram encaminha à Delegacia da Polícia Civil de Ubiratã.