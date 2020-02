PRF intensificará a fiscalização com novos bafômetros

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) irá realizar, nesta terça-feira (25), ação para combater a combinação da ingestão de bebida alcoólica com a direção de veículo utilizando os novos “bafômetros” que não necessitam ser “assoprados”.

Desde o lançamento da operação Carnaval 2020 da PRF, vários flagrantes de embriaguez foram realizados.

Assim, como forma de orientar e conscientizar os condutores, várias ações serão realizadas ao longo de todo o trecho de atuação da Delegacia da PRF em Foz do Iguaçu.

Novos etilômetros

Novo equipamento de dotação da PRF, em todo o país, o “bafômetro” de última geração, possibilita dinamizar a fiscalização, uma vez que contém dois modos de verificação.

Passivo: permite ao policial fazer um teste prévio, como maneira de proceder a triagem dos condutores.

A saber, não há a necessidade de assoprar pelo bocal. O indivíduo apenas fala alguma palavra, como o próprio nome. E poderá ser aprovado ou reprovado.

Caso seja aprovado será liberado.

Contudo, caso seja reprovado, será submetido ao teste no modo ativo.

Ativo: O condutor deverá assoprar pelo bocal para a devida averiguação. Assim, o aparelho trará o índice verificado, o qual embasará as medidas legais pertinentes.

Penalidades

Infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo.

Crime

Em caso de concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ou da constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, o condutor poderá ser preso, com pena de seis meses a três anos, além da multa e da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.