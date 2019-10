PRF encontra droga em ônibus interestadual

No dia 25/10/19, por voltas das 20h, em frente a Unidade Operacional PRF em Santa Terezinha de Itaipu, no km 714, da BR 277, durante ações de combate ao crime, foi abordado um ônibus interestadual, linha Foz do Iguaçu/PR x São Paulo/SP.

Durante verificação documental dos passageiros, a equipe percebeu desconforto e nervosismo acentuados de um casal, fato que motivou revista nas bagagens de mão de ambos.Os passageiros apresentaram as bagagens, as quais estavam acondicionadas sob as respectivas poltronas.

Despertou a atenção da equipe que cada mochila continha um pote grande de “Whey Protein” aparentemente lacrados e que com peso excedente.

Diante dos indícios de transporte dissimulado de ilícitos, a equipe realizou a abertura dos potes, encontrando no interior de cada, duas embalagens envoltas em plástico filme contendo substância em pó, de cor clara e inodora, que após pesadas totalizaram 2,96 kg. Somente a perícia vai poder dizer de que substância se trata.

Ao serem questionados, informaram que pegaram os potes com um homem desconhecido no Paraguai, perto do Shopping China, a pedido de um amigo, e que levariam até SP sem receber nada em troca.

Afirmaram que sabiam da existência dos invólucros no interior dos potes e que segundo o amigo, seria uma substância proibida no Brasil.

Diante dos fatos a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Enquadramento(s): tráfico de drogas.