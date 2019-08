PRF encontra cocaína em fundo falso de automóvel

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na noite de domingo (11), 16 quilos de cocaína no fundo falso de um veículo no km714, na BR-277 em frente a Unidade Operacional da PRF em Santa Terezinha de Itaipu.

Durante ações de combate ao crime, foi abordado o veículo Nissan/Versa, de cor preta, ocupado pelo condutor e dois passageiros.

Diante do nervosismo excessivo do condutor, a equipe policial deu início a uma fiscalização minuciosa no automóvel encontrando entre o carpete e assoalho dianteiro (ambos os lados / motorista e passageiro) vários tabletes de substância análoga a cocaína que estavam em compartimentos ocultos, totalizando aproximadamente 16 Kg.

Ao receber voz de prisão o condutor na demonstrou reação de surpresa, em seguida admitiu que sabia da existência da droga e que os passageiros não tinham conhecimento da existência do ilícito oculto pois estavam apenas pegando uma carona por meio de um aplicativo de mensagens.

Os passageiros demonstraram surpresa com a apreensão e a voz de prisão dada ao condutor, em seguida fraquearam acesso aos respectivos smartphones e aplicativos de conversa e de carona, os quais continham mensagens relativas à carona compartilhada.

Diante dos fatos, os envolvidos, o entorpecente, o veículo e todos os telefones foram encaminhados à DPC em Santa Terezinha de Itaipu-PR para os procedimentos de praxe.

O condutor deve ser enquadrado por tráfico de drogas.

A pena para o crime de tráfico de drogas é de 05 a 15 anos de reclusão e multa.