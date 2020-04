PRF encontra cocaína dentro do painel de carro

Por volta das 7h30 deste domingo (19), a equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cocaína exista dentro do painel de um carro.

A ação aconteceu na altura do KM 642 da BR-277, em Céu Azul.

Após ordem de parada do veículo FIAT/PÁLIO WEEKEND, placa OBE-5H90, de Londrina, o condutor correu para o milharal.

Então os policiais iniciaram uma procura minuciosa e encontraram 15 (quinze) tabletes com características de substância análoga a cocaína, totalizando 15,92 kg, dentro do painel, acionado por dispositivo eletrônico.

Veículo e entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Matelândia para os procedimentos cabíveis.