PRF encontra celulares em fundo falso de automóvel

Durante uma fiscalização de combate ao crime na BR-277 KM714 (Unidade Operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Santa Terezinha de Itaipu) foi abordado na tarde dessa quinta-feira (3), um veículo VW/Jetta com placas de Belo Horizonte/MG.

Em revista ao interior do veículo, os policiais localizaram compartimento oculto nas laterais traseiras e debaixo dos bancos dianteiros contendo grande quantidade de celulares importados, sem o devido desembaraço aduaneiro.

Além disso, havia diversas mercadorias importadas irregularmente no porta-malas do automóvel.

O condutor de 37 anos, e a passageira de 32 anos, foram encaminhados, junto com as mercadorias e o veículo, para a Receita Federal de Foz do Iguaçu para os procedimentos cabíveis.