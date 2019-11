PRF encontra celulares em fundo falso de automóvel

Na tarde desta quarta-feira (20), durante fiscalização de combate ao crime na BR-277, KM 714, em frente a Unidade Operacional da PRF em Santa Terezinha de Itaipu, foi abordado um veículo Fiat/Palio com placas de Foz do Iguaçu/PR.

Em revista minuciosa ao automóvel, os policiais localizaram no interior do para-choque dianteiro grande quantidade de celulares importados, sem o devido desembaraço aduaneiro.

A condutora, brasileira de 49 anos foi encaminhada, junto com as mercadorias e o veículo, para a Receita Federal de Foz do Iguaçu para os procedimentos legais cabíveis.