PRF encontra 11,8 quilos de crack em painel de carro em Cascavel

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 11,8 quilos de crack na noite desta quarta-feira (12) em Cascavel, na região oeste do Paraná.

A droga estava escondida no painel de um automóvel Honda Fit, abordado na BR-369.

Logo no início da abordagem, a equipe da PRF percebeu a existência de equipamentos eletrônicos no porta-malas do veículo.

Desconfiados do nervosismo excessivo do motorista, os policiais rodoviários federais decidiram fazer uma verificação minuciosa do carro.

Em um compartimento oculto, atrás do painel, os agentes encontraram 11 tabletes de crack, além de um equipamento ilegal de radiocomunicação.

Preso em flagrante, o motorista, de 29 anos de idade, disse que pegou o carro em um posto de combustíveis em Foz do iguaçu (PR) e que pretendia levá-lo até Uberlândia (MG).

A PRF encaminhou a ocorrência para a 15ª Subdivisão da Polícia Civil em Cascavel. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.

Dentro do carro foram apreendidos ainda 15 aparelhos celulares e 60 litros de uísque, entre outras mercadorias.