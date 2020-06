PRF encerra maior operação de combate ao crime da instituição

Denominada Operação Tamoio, que significa o avô, o antepassado em Tupi Guarani, a maior operação nacional de enfrentamento qualificado à criminalidade promovida pela instituição, iniciada na última quinta (28), tirou de circulação toneladas de droga, cigarros contrabandeados, armas, munições e dezenas de veículos foram recuperados. 10.326 policiais fizeram parte das ações.

Com ações operacionais orientadas pela atividade de inteligência policial, conferindo otimização dos recursos humanos, tecnológicos e o emprego das Unidades de Recursos Especializados da PRF, a Operação Tamoio resultou na apreensão de 15,3 toneladas de maconha e 353 quilos de cocaína, superando os resultados positivos da Operação Tupã, realizada entre os dias 30 de abril de 02 de maio, quando foram apreendidas 10,7 toneladas de drogas.

Aos contrabandistas de cigarros, a Tamoio também deu prejuízo de 715.390 maços do produto flagrados em circulação nas rodovias federais, que foram apreendidos pelas equipes PRF. Além disso, 52 armas e 1.052 munições foram apreendidas e retiradas do “domínio” das organizações criminosas. As ações resultaram ainda na recuperação 112 veículos com registro de roubo ou furto, possibilitando o reparo dos bens aos proprietários, vítimas desse tipo de crime. Ainda, nos quatro dias de operação, a PRF prendeu 744 pessoas.

Ao todo, 126.918 pessoas e 154.320 veículos foram fiscalizados. Parte dessa fiscalização foi conferida de perto, no último sábado (30), pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, Ministro Chefe da Casa Civil, General Braga Netto e pelo Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Eles foram recebidos, em Abadiânia/GO, pelo Diretor-Geral da PRF, Eduardo Aggio, e pelo Diretor-Executivo, José Lopes Hott Júnior.

TAMOIO – O nome Tamoio vem do Tupi Guarani TAMUÍA, que significa o avô, o antepassado. A Confederação dos Tamoios foi uma aliança de tribos indígenas firmada com o objetivo de combater os portugueses e outras tribos que os apoiavam. A referência é em relação à aliança dos grupos especializados da PRF unidos nessa operação.