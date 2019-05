PRF e PF preendem motorista e uma carreta com aproximadamente 60mil pacotes de cigarros

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Federal apreenderam, na noite de quinta-feira (31), na BR-163, KM 289, em Marechal Cândido Rondon (PR) aproximadamente as 23h50 cerca de 60 mil pacotes de cigarros contrabandeados.

A carga era transportada em um caminhão trator com placas de Araquari/SC, e o semirreboque tipo baú, com placa de Maringá/PR, sendo que o condutor apresentou aos policiais nota fiscal de óleo de soja, contudo foi constatado que na verdade tratava-se de grande quantidade de cigarro, oriunda de contrabando do Paraguai.

O condutor, de 48 anos, residente em Maringá/PR afirmou que pegou a carga em um posto de gasolina às margens da BR-163 no município de Guaíra/PR e tinha como destino a cidade de Tupã/SP.

O motorista foi preso em flagrante por contrabando e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra; os veículos e a carga de cigarro foram entregues na Receita Federal de Guaíra para contagem oficial e os demais procedimentos legais cabíveis.