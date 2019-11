PRF divulga Operação Proclamação da República 2019

De quitna-feira (14) à domingo (17) A PRF (Polícia Rodoviária Federal) desenvolveu a Operação Proclamação da República na Delegacia da PRF de Cascavel. No período as ações se concentraram nos perímetros com maior incidência de acidentes visando flagrar ecoibir as condutas das infrações que mais elevam o risco de acidentes, notadamente a direção etilizada, a ultrapassagem indevida, a condução ou transporte de passageiro sem cinto de segurança e a condução inadequada de Motocicletas.

Foram flagrados 71 pessoas sem o cinto de segurança e 19 crianças sendo transportadas sem o uso da cadeirinha. Foram 86 condutores autuados por ultrapassarem de forma indevida. Ainda foram flagrados 22 motoristas dirigindo sob o efeito de alcool, sendo três deles encaminhados presos em flagrante por excederem a quantia de 0,30 miligramas de alcool por litro de ar expelido.

Fora o valor da multa, que é de quase três mil reais, todos terão sua carteira de motorista suspensa e irão ter que fazer curso de reciclagem para recuperar o documento.

No período do feriado a PRF atendeu oito acidentes, um a menos que no feriado passado, sendo que houveram 15 feridos e dois óbitos (em 2018 foram 14 feridos e dois óbitos).

Os óbitos foram resultado de um atropelamento na região de Nova Laranjeiras, que vitimou dois pedestres que atravessavam a rodovia já no período noturno da noite de domingo.

Ainda houve um acidente com óbito na BR-467 em Cascavel durante a madrugada dessa segunda-feira (portanto fora do período da operação) e que vitimou fatalmente um motociclista que perdeu o controle de sua moto vindo a colidir com um poste.