PRF descobre maconha escondida em tanque de combustível no Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 47,5 quilos de maconha no final da manhã desta terça-feira (12) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná.

A droga estava escondida no tanque de combustível, no estofamento do banco traseiro e nas laterais de um automóvel Fiat Palio, abordado na BR-277.

Preso em flagrante, o motorista de 27 anos de idade mantinha duas garrafas de aguardente de cana-de-açúcar semiabertas dentro do carro, para usar como desculpa para justificar o cheiro de etanol.

O entorpecente estava acondicionado em 73 tabletes. Aos policiais rodoviários federais, o preso disse que saiu de Ciudad del Este, no Paraguai, e que pretendia entregar a maconha em Ijuí (RS).

A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.