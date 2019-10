PRF descobre 2,8 toneladas de maconha em caminhão-tanque no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2.832,7 quilos de maconha na tarde deste domingo (13) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná.

A droga era transportada em um caminhão-tanque com placas paraguaias, abordado em frente à unidade operacional da PRF, na BR-277. A pesagem foi concluída por volta de 21h30.

A apreensão de hoje é a segunda maior realizada este ano pela Polícia Rodoviária Federal no estado. A maior ocorreu em Céu Azul, no último mês de setembro, quando 4,6 toneladas de maconha foram encontradas pela PRF, em um outro caminhão-tanque.

O motorista preso hoje, um paraguaio de 36 anos, havia dito inicialmente que iria até Araucária, na Grande Curitiba, para realizar um serviço de manutenção no veículo.

Não satisfeita com as respostas do motorista, a equipe da PRF resolveu vistoriar o tanque, quando acabou por identificar fardos suspeitos em seu interior.

Com o apoio do Corpo de Bombeiros e uso de ferramentas especiais, a lataria do caminhão-tanque foi aberta e os fardos de maconha, retirados.

Em meio à maconha foram encontrados ainda 4,1 quilos de um novo tipo de ecstasy, conhecido como “champanhe rosa“. Uma espécie de anfetamina com efeitos mais potentes que o ecstasy, o “champanhe rosa” é traficado na forma de cristais.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.