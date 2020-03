PRF apreende veículo carregado com cigarros na BR-277 em Céu Azul

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu em frente a Unidade Operacional (BR-277 KM 642) em Céu Azul, por volta das 5h desta segunda-feira (30) um veículo Fiat Palio Elx Flex de cor vermelha com placas de São José dos Pinhais-PR carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os agentes da PRF deram ordem de parada ao veículo, o condutor desobedeceu a determinação legal de parada e iniciou fuga. A equipe seguiu em acompanhamento tático e, a aproximadamente 1 km do posto da PRF, o veículo foi encontrado abandonado.

Ao verificar o interior do automóvel, foram encontrados diversos pacotes de cigarros de origem estrangeira.

O veículo (sem ocorrência de roubo ou furto) e os cigarros foram encaminhados para a Receita Federal de Cascavel/Pr., para os procedimentos legais.