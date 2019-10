PRF apreende R$ 2,7 milhões em cigarros na divisa entre Paraná e MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 550 mil carteiras de cigarro na madrugada desta quinta-feira (24) na BR-487, na região da divisa entre os estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul.

Contrabandeada do Paraguai, a carga apreendida tem um valor de mercado de R$ 2,75 milhões.

Por volta de 1 hora da madrugada, a equipe da PRF que estava de plantão na Unidade Operacional Porto Camargo, em Alto Paraíso (PR), avistou uma carreta suspeita, e resolveu abordá-la.

O motorista ignorou a ordem e seguiu viagem. Mais à frente, já em Naviraí (MS), ele saltou da cabine com o caminhão ainda em movimento e fugiu a pé, através de uma área de mata fechada.

O veículo chegou a percorrer alguns metros sem ninguém a bordo, até parar, próximo ao acostamento.

A equipe da PRF fez buscas pelas imediações do local, mas o homem não foi encontrado. A PRF encaminhou a ocorrência para a Receita Federal.