PRF apreende maconha escondida em carga de sofás na BR-116

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 996,2 quilos de maconha ao final da tarde dessa quarta-feira (29) em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Dois homens que saíram de Umuarama foram presos.

Foram encontrados 1.126 tabletes da droga que estavam escondidos sob uma carga de 37 sofás, no assoalho de um caminhão Mercedes Benz L 1113 fabricado em 1973.

A ação dos patrulheiros aconteceu quando a equipe realizava rondas pela BR-116, no trecho do Contorno Leste e desconfiou do motorista, que foi abordado.

Uma averiguação foi iniciada no veículo, até que o condutor, que tem 30 anos de idade, acompanhado de um passageiro de 21 anos, confessou que transportava drogas, além dos sofás. A dupla foi presa em flagrante.

Os detidos relataram que saíram de Umuarama com a carga de sofás e maconha e levariam até Curitiba.