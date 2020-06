PRF apreende haxixe em ônibus de linha em Santa Terezinha de Itaipu

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam haxixe em um ônibus de linha em Santa Terezinha de Itaipu na tarde deste sábado (6).

A apreensão aconteceu por volta das 15h, em Santa Terezinha de Itaipu (BR 277 KM 714), durante fiscalização em frente a Unidade Operacional da PRF, os agentes abordaram um ônibus que realizava a linha Foz do Iguaçu/PR x Campinas/SP.

Em inspeção ao seu interior foram encontrados em estado de abandono 980 gramas de substância análoga a haxixe localizados no bagageiro superior, próximo ao banheiro.

Ao verificar as bagagens, constatou-se que a mala identificada em nome de um dos passageiros, um senhor de 61 anos natural de Marília/SP, continha 7 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína em meio a roupas.

Diante de tal fato, foi dada voz de prisão ao autor e este junto com o ilícito foi encaminhado à Polícia Civil de Foz do Iguaçu para as providências cabíveis.

ATUALIZAÇÃO

A droga pesou 7,8 kg de pasta base.