PRF apreende haxixe e ecstasy

Durante a abordagem policial o condutor demonstrou um nervosismo atípico e quando indagado entrou em contradições em suas respostas o que culminou em uma fiscalização minuciosa do veículo.

Os policiais iniciaram a fiscalização em que foi possível averiguar alguns indícios que voltaram a atenção para o tanque de combustível do veículo, sendo encontrado no interior do mesmo 14 volumes contendo substância análoga a haxixe, que após pesagem totalizou 7,515 kg (sete quilos e quinhentos e quinze gramas), ainda durante a averiguação ao veículo foi localizado sob o carpete e no interior do banco do passageiro alguns volumes contendo substância análoga a ecstasy que após pesagem totalizou 2,465 kg (dois quilos, quatrocentos e sessenta e cinco gramas – aproximadamente 4.200 – quatro mil e duzentos comprimidos).

Indagado o motorista informou ter pegou os entorpecentes em um bairro próximo a Ponte da amizade e as levaria até a cidade de Londrina/PR onde repassaria a outra pessoa não identificada

Diante dos fatos veículo, detido e drogas encaminhados à Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu para os procedimentos cabíveis.