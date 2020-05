PRF apreende grande quantidade de contrabando de eletrônicos

Nesta quinta-feira (15), por volta das 12h na BR-277 próxima a Santa Terezinha de Itaipu, durante fiscalização em frente a Unidade Operacional da PRF, os agentes da unidade abordaram um carro e foram encontradas no compartimento de bagagens 4 caixas contendo grande quantidade de eletrônicos, em sua maioria aparelhos celulares.

Os contrabandistas eram dois homens, 28 e 47 anos, disseram que pegaram o veículo em Foz do Iguaçu/PR e levariam até Medianeira/PR.

Diante das informações obtidas, foi constatado, a princípio, crime de contrabando. a dupla e as mercadorias foram encaminhadas até a Receita Federal em Foz do Iguaçu para as providências cabíveis.