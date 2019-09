PRF apreende duas carretas carregadas com cigarros

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem e apreendeu dois conjuntos, Cavalo Trator e Semirreboque, carregados com cigarros nessa quinta-feira (19). Sendo ambas as apreensões realizadas pela equipe de PRFs em serviço na UOP (Unidade Operacional) de Santa Terezinha de Itaipu-PR, no início da madrugada desta quinta-feira, dia 19/09/2019

A primeira apreensão foi realizada às 00h no km 714 da BR 277, quando foi abordado um C. Trator Scania e Semirreboque Noma, os quais ostentavam placas do Paraguai e era conduzido por um homem, paraguaio, de 47 anos.

Ao vistoriarem a carga os policiais de pronto constataram o ilícito e o motorista ao ser indagado informou ter pego o veículo em um posto de combustíveis as margens da BR 277 e transportaria até a cidade de Cascavel/PR.

A equipe PRF em razão do fato desconfiou de um outro conjunto, um veículo C. Trator Scania tracionando o semi reboque RANDON, ambos portando placas do Paraguai, que havia passado pela fiscalização, resolvendo deslocar-se para interceptação do mesmo.

No km 689 da BR 277, já no município de São Miguel do Iguaçu/PR, a equipe logrou êxito na localização do veículo e realizou a abordagem, sendo que durante os procedimentos para fiscalização o motorista empreendeu fuga a pé, não sendo mais localizado.

Diante dos fatos na primeira ocorrência motorista, veículo e carga foram encaminhados a Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu/PR e na segunda ocorrência veículo e carga encaminhados a Receita Federal de Foz do Iguaçu/PR, para as providências legais.