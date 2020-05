PRF apreende dinheiro em espécie em Santa Terezinha de Itaipu

Na madrugada de hoje (27), por volta das 00h30m, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram, em frente ao posto de Santa Terezinha de Itaipu, na BR 277 km 714, um veículo VW / GOL com placas de Chapecó/SC.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram R$ 54.596,00 em espécie dentro de uma sacola plástica no veículo. Os três ocupantes do veículo, três homens de 27, 29 e 37 anos, todos com passagem na polícia em Santa Catarina, não souberam explicar a origem do dinheiro. Disseram que vinham de Chapecó até Foz do Iguaçu para comprar uma casa no bairro Nova Cidade.

Diante dos fatos, os indivíduos, o veículo e o dinheiro foram encaminhados até a Receita Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos cabíveis.