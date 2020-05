PRF apreende contêiner com 500 mil maços de cigarros contrabandeados

Durante ações da Operação Flagelum, na manhã deste domingo (17), por volta das 08h30, nas imediações do km 542 da BR 272, em Terra Roxa, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um contêiner carregado com cerca de 1.000 caixas de cigarros contrabandeados (o equivalente a 500.000 maços).

Em policiamento de rotina, a equipe PRF percebeu que um veículo de carga executou manobra de retorno em local proibido e resolveu abordá-lo. Durante a fiscalização, o condutor apresentou uma nota fiscal com indícios de inautenticidade, gerando suspeitas de que transportava produtos ilícitos. Ao abrir o abrir o contêiner, os PRFs constataram que eram transportados cigarros contrabandeados.

O motorista, de 47 anos, foi preso em flagrante pelos crimes de contrabando e uso de documento falso.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Guaíra.

A Operação Flagelum, desenvolvida pela PRF, objetiva o reforço de policiamento em regiões de fronteira internacional, com intensificação do enfrentamento aos crimes de fronteira, em coordenação com as demais forças de segurança e militares.