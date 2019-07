PRF apreende cerca de 15 mil carteiras de cigarro em carro, após 90km de acompanhamento

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quinta-feira (4), em Altônia (PR), cerca de 15 mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A carga estava em um automóvel VW Voyage com placas de São Paulo, que fugiu da equipe na altura do KM 556 da BR272, nas proximidades de Guaíra (PR).

Após tentativa de abordagem iniciou-se uma fuga que só terminou após mais de 90 quilômetros de distância, já no município de Altônia (PR), quando o contrabandista perdeu o controle do veículo e ficou imobilizado sobre a via.

Durante o acompanhamento o condutor efetuou diversas manobras irregulares e perigosas;

o cerco ao veículo teve o apoio da Polícia Militar do Paraná e da Guarda municipal de Altônia.

Dentro do automóvel os policiais encontraram cerca de 15 mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai. O preso informou que levaria a carga até Santo Antonio da Platina, região do norte pioneiro do Paraná.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Guaíra (PR) para os procedimentos cabíveis.