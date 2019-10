PRF apreende carreta com R$ 2,2 milhões em cigarros em Mercedes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 450 mil carteiras de cigarro na manhã desta quarta-feira (30) em Mercedes, na região oeste do Paraná.

Avaliada em R$ 2,25 milhões, a carga contrabandeada do Paraguai estava em uma carreta, sob uma camada de grãos de milho.

Os agentes da PRF abordaram o veículo na BR-163, por volta das 6 horas da manhã. Após desconfiar do motorista, a equipe policial decidiu fazer uma fiscalização minuciosa do semirreboque, quando acabou por localizar as caixas de cigarro.

Preso em flagrante, o motorista disse que saiu de Dourados (MS) e que entregaria o cigarro em Porto Alegre (RS).

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. A pena prevista para o crime de contrabando varia de dois a cinco anos de prisão.