PRF apreende 8.600 comprimidos de medicamento ilegal e de origem estrangeira

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu medicamentos e prendeu dois homens em Tabaí-RS. A ocorrência se deu no início da tarde de sábado (09), no km 385 da BR-386.

A PRF realizava operação de fiscalização e combate ao crime na rodovia, quando abordou o condutor de um Renault/Sandero com placas de Belo Horizonte-MG.

No banco traseiro do veículo, foram localizadas 43 caixas de goma de mascar – o equivalente a 27.520 unidades. Os policiais continuaram as buscas e, dentro do estepe, encontraram 8.600 comprimidos de um medicamento ilegal, indicado para o tratamento da impotência sexual e de venda proibida sem receita médica. Toda a mercadoria encontrada era de origem estrangeira e não tinha nota fiscal.

Os dois ocupantes do automóvel, de 23 e 50 anos, residentes na região metropolitana, foram presos e encaminhados à Polícia Federal de Porto Alegre. Eles responderão por contrabando e descaminho.