PRF apreende 339 quilos de maconha em Ibema após perseguição

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 339 quilos de maconha que estava sendo transportada em um Renault/ Fluence nessa quinta-feira (30) em Ibema, na região oeste do Paraná.

O condutor do veículo recebeu ordem de parada no km 536 da BR-277 mas só parou depois de 10 quilômetros de acompanhamento tático quando perdeu o controle da direção e colidiu em uma árvore as margens da rodovia.

O veiculo era ocupado por duas pessoas sendo que o condutor, após a colisão, fugiu em meio a vegetação.

O passageiro do veículo, de 30 anos de idade, foi preso em flagrante. Aos policiais rodoviários federais, ele disse que saiu de Santa Helena/PR e que levaria a droga para Belo Horizonte/MG.

Buscas foram realizadas no local mas o condutor não foi encontrado.

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil em Catanduvas .

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.