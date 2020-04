PRF apreende 260 quilos de maconha na BR-163 em Marechal

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, no fim da madrugada desta quarta-feira (8), 260 quilos de maconha em Marechal Cândido Rondon, na BR-163. O motorista, de 40 anos foi preso.

Por volta das 6h, agentes da PRF abordaram uma caminhonete, que era conduzida por um homem de 40 anos. Durante a vistoria, ele se apresentou muito nervoso e as equipes elevaram o nível das buscas, encontrando, em locais ocultos no veículo, 255,39 quilos de maconha e 4,95 quilos de “skunk”, variação da maconha mais potente.

Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante e conduzido, junto com as drogas e a caminhonete, para a Polícia Civil em Marechal Cândido Rondon, para o registro do crime de tráfico de drogas, que tem uma pena máxima de 15 anos de prisão.