PRF apreende 1,75 milhão em cigarros contrabandeados em Guaíra

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na madrugada desta quarta-feira (27) em Guaíra, na região oeste do Paraná, aproximadamente 700 caixas de cigarros, o que equivale a 35.000 pacotes.

Avaliada em mais de 1 milhão e meio de reais, a carga contrabandeada do Paraguai era transportada em um caminhão baú, abordado por volta das 5h, no quilômetro 563 da BR-272.

O motorista, de 30 anos de idade, informou que estava carregado com bobinas de papel, e que estaria indo para Umuarama/PR.

Ao ser solicitada a abertura do compartimento de carga o mesmo disse que ela se encontrava lacrada e que não poderia ser aberta, mas foi devidamente informado sobre os procedimentos legais para verificação.

Ao perceber que a equipe faria a abertura do baú, o condutor evadiu-se em meio a mata adjacente, não sendo mais encontrado.

Antes de fugir, no entanto, deixou seus documentos pessoais com a equipe de serviço, o que levou a sua exata identificação junto aos sistemas.

Ainda no decorrer da fiscalização, foi constatado que o caminhão se encontrava carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai, bem como ostentava placas falsas.

A PRF entregou a carga e o caminhão na Receita Federal, bem como encaminhou todo o procedimento e identificação do envolvido a Polícia Federal de Guaíra, para a continuidade do procedimento.