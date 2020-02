Presos em operação podem ter relação com desaparecimento

O GDE (Grupo de Diligências Especiais) e a Polícia Militar prenderam ontem (5) cinco pessoas que podem ter relação com o desaparecimento do motorista de caminhão desaparecido há seis meses Wagner Cauz. Além das prisões, foram compridos nove mandados de busca e apreensão e a análise de aparelhos celulares e os depoimentos devem auxiliar no avanço das investigações sobre o caso. “A investigação começou em agosto do ano passado com o registro do Boletim de Ocorrência do desaparecimento do Wagner. Com a informação da Delegacia de Roubos e Furtos de Curitiba sobre o roubo do caminhão dele dias antes do desaparecimento, a investigação foi seguindo e chegando a essas pessoas detidas, que têm alguma relação com ele, seja familiar ou profissional. A partir dessa operação a investigação segue e deve haver um desfecho em relação ao caso”, explicou o delegado responsável pelo GDE, Thiago Teixeira.

As prisões aconteceram em Cascavel, Lindoeste e Santa Tereza do Oeste e os presos já têm passagens pela polícia por receptação, drogas para consumo e porte ilegal de arma de fogo. Além dos celulares, também foram apreendidas seis armas de fogo, 220 munições e pequena porção de maconha.

Thiago ressaltou ainda que o inquérito é sigiloso e segue com o auxílio das investigações sobre o roubo do caminhão de Wagner em Balsa Nova no fim do mês de julho, que é investigado pela delegacia especializada na capital paranaense.

Wagner desapareceu no dia 3 de agosto, quando um homem o chamou no portão da casa em que mora, no Bairro XIV de Novembro. Segundo a esposa, ele saiu sem documentos e celular e não voltou mais. Desde então a família não tem mais notícias dele.