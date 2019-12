PREPARAÇÃO | Cianorte vence FC Cascavel em amistoso

Num duelo que se repetirá no dia 10 de janeiro (sexta-feira), mas no Estádio Olímpico Regional, FC Cascavel e Cianorte se enfrentaram amistosamente nessa segunda-feira (30), no CT do Leão do Vale, onde o time da casa levou a melhor por 2 a 1. Foi a terceira vitória do Cianorte durante a pré-temporada, depois de dois triunfos sobre o PSTC (1 a 0 em casa e 3 a 1 como visitante). Já o FC Cascavel conheceu sua primeira derrota na preparação para 2020. Antes, havia empatado (2 a 2) com o Toledo e vencido (2 a 1) o time sub-20 da Chapecoense.