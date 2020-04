Preços do petróleo sobem após crescimento abaixo do esperado nos EUA

Os preços do petróleo avançaram nesta quarta-feira (29) , após os estoques nos Estados Unidos terem registrado crescimento abaixo do esperado e com uma queda nos estoques de gasolina, sendo apoiados também por esperanças de melhoria na demanda à medida em que alguns países europeus e cidades dos EUA se preparam para aliviar medidas de isolamento adotadas contra o coronavírus.

O petróleo Brent subia 0,98 dólar, ou 4,79%, a 21,44 dólares por barril, no início da manhã de hoje. O petróleo dos Estados Unidos avançava 2,02 dólares, ou 16,37%, a 14,36 dólares por barril. Nos primeiros dois dias da semana, o petróleo nos EUA havia acumulado perdas de 27%.

Os estoques de petróleo nos EUA tiveram alta de 10 milhões de barris, indo para 510 milhões de barris na semana encerrada em 24 de abril, mostraram dados do Instituto Americano de Petróleo na terça-feira, abaixo das expectativas de analistas, de 10,6 milhões.

Os estoques de gasolina caíram em 1,1 milhão de barris, ante projeção de analistas de alta de 2,5 milhões de barris.

“Os preços do WTI conseguiram recuperar um pouco do terreno perdido em parte graças aos dados de estoques nos EUA melhores que o esperado ou, mais precisamente, não tão ruins como se temia”, disse a JBC Energy.

“Tirando a alta em Cushing, que não chegou a ser exagerada, os dados de estoques também apontaram a primeira redução para gasolina em diversas semanas; um sinal que observadores otimistas do mercado tendem a gostar” acrescentou.

O mercado voltará a analisar os estoques dos EUA nesta quarta-feira, com a divulgação de números da Administração de Informação de Energia (AIE) dos Estados Unidos.