PRE lança Operação Padroeira

A Polícia Rodoviária Estadual lança às 14h desta sexta-feira (11) a Operação Padroeira 2019 para intensificação da fiscalização durante o feriado nacional de 12 de outubro, celebrado Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

A ação contará com operações de radar e testes de etilômetro. As equipes estarão posicionadas em pontos estratégicos e de maior risco de registro de acidentes.

O efetivo estará aumentado em todos os postos rodoviários.

A operação segue até a meia-noite de domingo (13).

PRF

Já a PRF (Polícia Rodoviária Federal) não vai realizar Operação neste ano. O trabalho deve ser realizado de acordo com a rotina normal dos policiais, uma vez que o aumento do movimento nas rodovias deve ser pequeno por conta de o feriado ser no sábado. O mesmo ocorreu no feriado do dia 7 de Setembro. Além disso, a PRF ainda está proibida de fazer operações com radar.