Prática Jurídica no estudo do Direito

O Direito cuida da aplicação das normas jurídicas, as quais estão em constante transformação. Seja na esfera pública, atuando como juiz, delegado, promotor, entre outros, ou na esfera privada, como, autônomo ou em grandes escritórios, é preciso estar atento às mudanças e capacitado para enfrentá-las, pois acontecem cada vez mais rápidas.

O curso de Direito da Univel é um dos cursos mais tradicionais e renomados do Paraná. É a primeira instituição da região a obter o Selo Nacional OAB Recomenda, que é direcionado somente para aquelas que mais aprovam no Exame da Ordem, e Conceito 4 no Enade, a maior nota de Direito em Cascavel, diferenciais significativos quando comparado às instituições regionais e de todo o País.

Com a excelência na qualidade de ensino, com professores mestres e doutores, aulas práticas e teóricas, entre outras atividades, o acadêmico se forma com ampla capacidade técnica e humana para atuação no mercado do trabalho, acompanhando as transformações da sociedade.

O acadêmico do curso de Direito participa de diversas práticas obrigatórias, previstas na grade curricular, ou em projetos de pesquisa e extensão, formando, assim, um profissional preparado para o futuro.

Direito na prática

A aprendizagem ativa por meio de atividades práticas desenvolvem aptidões essenciais ao bacharel em Direito, como trabalho em equipe, atenção, senso crítico e oralidade. Para que o acadêmico tenha o máximo de aprendizado em cada atividade, contam com professores mestres e doutores, atuantes no mercado de trabalho que guiam os acadêmicos durante esse processo.

O Núcleo de Prática Jurídica da Univel é o local onde os acadêmicos realizam o estágio supervisionado, com atividades simuladas e práticas, atendendo à comunidade junto aos advogados da Univel, no Serviço de Assistência Jurídica, o Saju. O aluno, acompanhado de professores e advogados, atende casos principalmente relacionados à vara da família em casos de guarda, pensão alimentícia, investigação de paternidade, regulamentação de visitas, interdição, tutela, dentre outros.

Além do atendimento no Núcleo de Prática Jurídica, os alunos também participam de audiências no Fórum de Cascavel e na Justiça Federal, acompanhando ações do Direito Civil, Penal e Trabalho.

Na prática simulada, o acadêmico aprende por meio de casos a desenvolver as chamadas “peças”, como petição inicial e contestação que são etapas de processos. Aprendendo, assim, o quesito técnico exigido em casos de civil, penal e trabalhista. “O acadêmico pode relacionar a teoria que aprende em sala de aula e a prática de um advogado e do dia a dia do Direito”, ressalta Wanderléia Pereira Gomes Gaidarji, Coordenadora do NPJ e do Saju.

Uma extensão do NPJ (Núcleo de Prática Jurídica) acontece no prédio da Justiça Federal com o atendimento principalmente relacionados à previdência social e questões de nacionalidade como parte das práticas obrigatórias do curso.

O Cejusc é o Posto Avançado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça, que funciona na estrutura da Univel. Nele, os alunos e os professores atuam na comunidade indo muito além das salas de aula, ou audiências.

Para atuar no Cejusc, o acadêmico de Direito recebe cursos preparatórios para solucionar conflitos por meio da conciliação e mediação, orientando e promovendo os direitos do cidadão.

Projetos de Pesquisa e Extensão no atendimento à comunidade

Além de todo o conteúdo preparado na grade curricular do curso e das práticas jurídicas, o aluno de Direito tem a oportunidade de participar de projetos que vão proporcionar aprendizado e desenvolvimento em temas de grande relevância para a sociedade.

Alguns dos projetos mais expressivos do curso de Direito da Univel são Cachorros Univel, Combate à Violência Contra a Mulher, Combate à Corrupção e Comunidade, nos quais os alunos realizam atendimento às famílias que o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) acompanha.

No dia da Responsabilidade Social, os acadêmicos realizam um mutirão de atendimentos em bairros da cidade, tirando dúvidas e auxiliando quanto às questões jurídicas, além disso, o curso também participa de programas nacionais como a Justiça no Bairro.