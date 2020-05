Pornografia infantil: Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Foz

A Polícia Federal cumpre nesta segunda-feira (11), dois mandados de busca e apreensão por crimes de pornogrqfia infanto-juvenil em Foz do Iguaçu.

Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, para apreender computadores e mídias de armazenamento em razão de suposto crime de posse e transmissão de arquivos contendo pornografia infanto-juvenil (arts. 241-A e 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente).

O Inquérito teve origem em um ofício encaminhado pela Embaixada da Suíça no Brasil noticiando que uma menor de 14 anos foi visitar a avó na Suíça e lá relatou aos policiais suíços que desde 2018 (quando tinha 13 anos) a mãe tira foto dela para em seguida postar na internet.

Foram apreendidos três computadores que serão submetidos a perícia para ver se possuem arquivos contendo pornografia infantil.