Polícias Civil e Militar deflagram operação em Assis Chateaubriand

Nesta terça-feira (11) foi deflagrada uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil para desarticular grupos criminosos que atuam na região de Assis Chateaubriand, as quais andavam praticando crimes de tráfico de drogas, de armas, entre outros ilícitos.

A 48ª Delegacia Regional de Polícia de Assis Chateaubriand-PR expediu oito mandados de prisão preventiva, dos quais sete pessoas foram presas, além de um simulacro de revólver e 80g de entorpecentes, que estavam na posse dos envolvidos.

Participaram da operação policiais civis e militares das regiões de Assis Chateaubriand, Iracema do Oeste, Jesuítas, Palotina, Rotam e Canil do 19º BPM, com dois cães farejadores.