Policiais na Operação Hórus apreendem embarcação carregada com eletrônicos

Foz do Iguaçu/PR – Policiais integrantes da Operação Hórus, em patrulhamento embarcado em locais com incidência maior de crime no Rio Paraná, notaram a movimentação suspeita em um porto clandestino, no Rio Paraná próximo à Favela Monsenhor Guilherme, em Foz do Iguaçu na noite dessa segunda-feira (7).

Realizaram a abordagem e apreenderam uma embarcação de madeira de aproximadamente 6 metros, a remo, carregada com dois volumes de eletrônicos.

No momento da abordagem, os elementos que estavam ali na prática do crime evadiram-se pela mata existente no local.

Embarcação e carga foram encaminhados à Alfândega da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu.